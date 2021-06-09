“韓國足球巨星隕落”…各界哀悼吊唁接連不斷. June. 09, 2021 07:21. by 金正勳記者 hun@donga.com. “前輩是後輩們學習的榜樣……” 8日，在首爾松坡區首爾峨山醫院前仁川隊主教練柳想鐵的靈堂，結束吊唁後離開的城南隊主教練金南一含著淚水艱難地張開了嘴。曾與柳前主教練一起創造2002年韓日世界杯4強神話的金教練離開靈堂時說：“爲了韓國足球，前輩做了很多事情，原本可以做得更多，很遺憾他年紀輕輕就離開了這個世界。” 7日，包括足球界在內的各界紛紛對因胰腺癌去世的柳前主教練進行悼念。8日，大韓足球協會會長鄭夢圭、大韓足球協會副會長金秉址、前漢城隊主教練崔龍洙、前仁川電力強化室室長李天秀、全北隊主教練金相植等足球界人士以及去年從職業足球全北隊退役的李同國、前網球選手李亨澤等其他項目的人士也來到了柳前主教練的靈堂。他們的表情中充滿了對過早離世的柳前主教練的悲傷。 鄭會長說：“6個月前我問過他是否健康，他說他很好，所以我很欣慰”，“沒想到他這麽快就走了。希望大家在天堂安穩地度過。”大田韓亞Citizen理事長許丁茂盯著柳前主教練的遺像照片看了好長一段時間。李同國說：“一直都是開朗的前輩。我記得他經常開玩笑，給後輩們帶來了正能量。”柳前主教練的粉絲們也紛紛前來靈堂吊唁。 柳前主教練在K1聯賽中一直效力的蔚山隊和最後執掌教鞭的仁川隊分別在主場文殊足球競技場和仁川足球專用體育場准備了追悼空間。柳前主教練出殡的9日，屆時將在斯裏蘭卡進行卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽的國家足球代表隊將佩戴黑色臂帶，教練組將佩戴黑色絲帶面對比賽。另外，“紅魔”還貼出了追悼柳前主教練的大型遮擋幕和粘貼66朵菊花的橫幅，爲了追悼柳前主教練在國家隊時穿的6號球衣，決定開球後直到上半場第6分鍾爲止不呐喊助威。

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