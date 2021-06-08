韓國綜合股價指數突破3250點…刷新一個月以來最高值. June. 08, 2021 07:20. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 韓國綜合股價指數(KOSPI指數)7日刷新了一個多月以來的最高值。分析認爲，由于疫苗接種的擴大，國內對經濟複蘇的期待增大，再加上此前暴漲的美國國債利率近段時間以來停滯不前，也産生了影響。 當天，KOSPI指數比前一個交易日上漲12.04點(0.37%)，以3,252.12收盤。上月10日(3,249.30)創下的曆史最高值，時隔一個月後再次被刷新。當天，KOSPI指數在盤中一度飙升至3,264.41，接近了曆史最高值(1月11日，3,266.23)。個人投資者淨買入695億韓元，從下午開始轉爲買進趨勢的機構買入1181億韓元，帶動了上升趨勢。相反，外國人抛售了1874億韓元的股票。科斯達克指數(KOSDAQ指數)當天下跌1.72點(0.17%)，以985.86點收盤。 周末公布的美國5月非農業雇傭低于市場預期後，美國聯邦儲備委員會(Fed•美聯儲)早期進行資産購買縮減的擔憂緩解，對股市起到了利好作用。另外，隨著國內疫苗接種速度的加快，對景氣恢複的期待提高，這也點燃了風險資産投資心理。今年3月曾飙升至1.7%，壓制股市的美國10年期國債利率最近也在1.5%左右上下浮動。 當天，韓元兌美元的彙率也下降了3.6韓元，以1112.9韓元收盤。

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