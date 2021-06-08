《招魂3》首周末票房第一，趙宇鎮首次擔任主演的《限制來電》將于23日上映. June. 08, 2021 07:20. by 金哉希 jetti@donga.com. 進入初夏後，影院街出現了備受矚目的恐怖、驚悚片。這些恐怖電影與之前的系列電影一起，都是加入了精彩動作戲的驚悚片。 3日上映的美國恐怖電影《招魂3：鬼使神差》上映後便吸引了大批觀衆。以刺激性的素材加上驅魔師英國的沃倫夫婦經曆的真實故事，系列影片第一部、第二部分別在國內吸引了226萬名和193萬名觀衆。第三部也以沃倫夫婦的故事爲基礎。 電影從1981年在美國發生的殘酷殺人事件的嫌疑人主張自己是在惡魔的唆使下殺人開始的。沃倫夫婦證明惡靈的存在，在審判中幫助嫌疑人。電影在韓國國內上映僅4天就吸引了34萬名觀衆，在上映後的第一個周末就占據了票房榜冠軍寶座。第三部與之前的系列不同，添加了情侶的愛情故事等感性要素，刺激了觀衆們的好奇心。 本月上映的外國驚悚片中，備受期待的作品是16日公開的《寂靜之地2》。第一部描述了在發出聲音的瞬間受到怪生命體攻擊的極限狀況下，男主爲了守護家庭而與怪物生死搏鬥的故事。第二部中，在父親爲保護家人犧牲後，生存下來的家人將面臨更大的危險。該劇講述了母親伊芙琳帶著包括剛出生的老幺在內的孩子們爲了生存而奮鬥的過程。將于9日上映的《人之怒》是一部動作驚悚片，講述了因武裝搶劫而失去兒子的主人公“H”爲了尋找犯人的線索，在現金護送公司僞裝就業的故事。 驚悚元素加上動作大戲的韓國電影《限制來電》將于本月23日上映。在很多電影中擔任存在感很強的配角的趙宇鎮將首次擔任商業電影的主演。銀行分行長聖圭在接送孩子們上車的上班路上接到了“車上有炸彈，從座位上站起來就會爆炸”的可疑來電，但號碼顯示爲限制電話。禍不單行的是，聖圭還被指認爲釜山市中心恐怖襲擊的嫌疑人，影片講述了他克服危機的過程。

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