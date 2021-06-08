日本媒體：“美國把日本甲級戰犯的骨灰撒入大海”. June. 08, 2021 07:21. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本《東京新聞》7日報道，新發現的美國軍方公文有記載，美軍把二戰後被遠東國際軍事法庭判處死刑的東條英機（1884∼1948）等7名日本甲級戰犯的骨灰撒入大海。 據《東京新聞》報道，日本大學的法學專職講師高澤弘明從美國國家檔案與文件署獲得的美國第8軍起草的文件中包含了這樣的內容。這是首次通過公文顯示對甲級戰犯遺骨的處理方式。甲級戰犯是指違反國際條約，策劃、發動、執行侵略戰爭的人，被視為最嚴重的戰犯。 該公文是太平洋戰爭結束後美軍占領日本時製作的，當時美第8軍在橫濱設有司令部。當時負責現場的魯瑟·普賴爾森少校在公文中以《關於戰犯處刑和屍體最終處理的詳細報告》為題，介紹了相關情況。 7名A級戰犯於1948年12月23日0時在東京巢鴨監獄被執行死刑，他們的屍體被轉移到橫濱火化。火化後將收拾的骨灰轉移到第8軍跑道。從死刑執行到骨灰處理過程一直密切關註的普賴耶森少校在公文中寫道：“我乘坐聯絡機移動到橫濱以東48公裏的太平洋上空，大範圍地撒下了骨灰。” 過去，由於甲級戰犯的骨灰沒有還給遺屬，因此有推測認為有可能是被撒在了太平洋或東京灣。它被稱為昭和（1926∼1989）時代的歷史之謎，但通過第8軍文件最終確認了對骨灰的處理。 時任盟軍總司令部外事局長威廉·西博爾德和普賴爾森少校一起目睹了甲級戰犯被處刑的過程，他在自己的著作中寫道：“為了不讓領導人的墳墓在將來被神聖化，骨灰應被拋撒。” 但是與盟軍總司令部的意圖相反，包括東條英機的14名甲級戰犯的靈位於1978年被合葬在位於東京市千代田區的靖國神社中，到目前為止依然被神聖化。日本前首相安倍晉三等日本右翼勢力在戰敗日（8月15日）和春秋祭典的時候，都會前往參拜或者送上祭禮。

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