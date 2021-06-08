百年未有之法人稅國際新秩序，產業戰略要重新製定框架. June. 08, 2021 07:21. . 美國、日本、英國等7個發達國家（七國集團）財長5日在英國倫敦舉行會議，決定實行15%的全球最低法人稅率。七國還就谷歌、臉書等跨國企業不僅要在總公司所在地，還就向產生銷售的國家繳納稅金的方案達成了協議。這是首次將各國的法人稅作為國際規範來強製執行，由總公司所在國家征稅的擁有100年歷史的國際法人稅體系將被全面更換。 在法人稅製度穩定下來的20世紀二十年代初，企業在總公司所在地製造有形產品銷售之後，要繳納稅金。但隨著信息技術的發展，將總公司設在低稅率國家、向全世界銷售無形的信息技術服務的企業不斷增加。各國為吸引企業紛紛采取“傾銷稅金”措施，而且由於賺錢的地方和納稅的地方不同，國家之間的糾紛也不少。旨在消除這種矛盾是此次協議的背景。 韓國的法人稅率為25%（地方所得稅除外）屬於較高水平，因此不會馬上受到最低法人稅的影響。但根據稅金體系，企業有可能移動，產業結構也有可能發生變化。韓國企業在低稅率國家擁有473個海外法人，如果實施最低法人稅，在這些國家設立法人的實際利益就會減少。目前，企業需要就總公司、工廠、服務區域等製定新的戰略。政府不僅要重新考慮進軍海外的企業重返國內市場的問題，還要重新考慮吸引外國企業的方案。 此次協議的內容包括，由利潤率超過10%的部分中的20%向“最大、收益最高的跨國企業”在銷售該產品的國家征稅。雖然外媒直指谷歌等美國頂級科技企業，但如果適用對象擴大，韓國企業在海外繳納的稅金也可能會增加。 此次協議將在下月舉行的20國集團（G20）峰會和10月份舉行的經濟合作與發展組織峰會等場合具體化。作為主要成員，韓國應該在這一場合積極發聲，為韓國企業的立場和確保稅收提供幫助。政府應該仔細研究新征稅體系在大框架下會對韓國產業產生什麽影響，並與企業一起製定應對戰略。

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