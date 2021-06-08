美國女子公開賽新科冠軍笹生優花因和麥克羅伊很相像而成爲話題. June. 08, 2021 07:21. by 金正勳記者 hun@donga.com. 菲律賓的高爾夫天才少女笹生優花(YukaSaso•20歲)的偶像是羅裏•麥克羅伊(32歲•北愛爾蘭)。笹生優花在征戰日本女子職業高爾夫(JLPGA)巡回賽等時簡曆上經常將麥克羅伊選爲自己喜歡的選手。 她成爲菲律賓曆史上第一個在高爾夫大滿貫之中奪冠的選手(無論男女)，在本次美國女子公開賽期間，她經常能聽到“和麥克羅伊很相像”的傳聞。因爲平時分析麥克羅伊的揮杆動作並模仿。在奪冠後的頒獎儀式上，笹生優花在頒獎儀式上舉起獎杯，甚至說“我做到了，謝謝羅裏”。 笹生優花在開始後揮杆(上杆)時，左臂伸直到可以與地面平行的程度，身體旋轉到極致等，與麥克羅伊有很多相似之處。特別是，在後揮杆頂部開始下揮杆時，臀部快速旋轉，被評價爲“完美身體揮杆”。去年她參加美國女子公開賽時，美國媒體《高爾夫網》還上傳了比較麥克羅伊的擊球和細節動作進行分析的報道。據悉，笹生優花爲了消化麥克羅伊這樣的揮杆動作，在訓練時身穿重量較大的背心，加強了肌肉力量，取得了效果。 麥克羅伊也在本次大賽第4輪之前在自己的社交網絡服務(SNS)上上傳了自己和笹生優花的揮杆比較畫面，並發聲“去拿下冠軍獎杯吧”。麥克羅伊在笹生優花奪冠後祝賀她說：“現在所有人都會通過YouTube觀看笹生優花的揮杆視頻。”

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