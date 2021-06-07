三星開發出即使伸長也能保持性能的OLED顯示屏. June. 07, 2021 07:18. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星電子表示，開發出了可以貼在皮膚上，隨著動作長度會伸長的有機發光二極管(OLED)顯示屏。即使伸長1000次左右，也能維持性能，在睡眠、運動等日常生活中也不會下降。由于可以測定生物體信息，預計將被應用于“可穿戴式醫療保健(健康管理)”産品等。 據三星電子等6日透露，三星電子綜合技術院4日(當地時間)在全球學術雜志《科學觀察》上公開了題爲《以伸縮性有機光電子系統爲基礎的獨立型補丁型健康監測系統》的論文。該論文包括了附著在人的皮膚上，隨著身體動作而伸長、縮短，同時不降低性能的“可伸縮傳感器”和OLED顯示屏的成果。 “可伸縮(Stretchable)”技術是指，在使顯示屏外形自由改變的同時，防止性能下降的技術。智能手機等使用的能夠折疊和展開的方形顯示屏最具代表性，目前正在積極進行開發自由形態顯示屏的研究。 三星電子展示技術的特點是，即使伸長或縮短長度，性能也能保持穩定。研究組制造了將可伸縮OLED顯示屏和光電容積脈搏波描記法(Photoplethysmography•投射發光二極管等光線測定脈搏的方式)傳感器合二爲一的“可調節電子皮膚”。將電子皮膚附著在腰椎動脈(通過前臂外側的動脈)所在的手腕內側進行實驗的結果顯示，即使隨著手腕移動電子皮膚伸長，其性能也不會下降到30%。另外，即使反複1000次伸長、縮短長度，OLED顯示屏和光電容積脈搏波描記法傳感器也不會問題，正常運作。 另外，由于利用了現有的半導體工藝，因此也有利于今後的商用化。一般在可伸縮顯示屏基板上使用的塑料材料，用彈性力和複原力優秀的高分子化合物“彈性體(elastomer)”代替。研究院方面解釋說，彈性體雖然複原力比塑料更優秀，但由于抗熱能力較弱，很難適用現有的半導體工藝，但研究人員改變了材料的分子組成，加強了耐熱性，因此得以適用半導體工藝。 作爲通訊作者(Corresponding Author)參與研究的專業研究員尹英俊(音)解釋說：“因爲與實際皮膚的一體感非常優秀，所以可以在睡眠、運動等日常生活中不受制約地長時間測定生物體信息”，“不僅是患有特定疾病的患者，我們期待在嬰幼兒的可穿戴式醫療保健産品中大有可爲。”

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