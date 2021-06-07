臉書決定再封殺特朗普賬號兩年……“他不會改變的”. June. 07, 2021 07:18. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 臉書4日表示，美國前總統特朗普（照片）的賬戶停止措施將維持2年。 臉書副社長尼克•克雷格當天在聲明中表示，“考慮到當時情況的嚴重性，特朗普前總統的行為是嚴重的違規行為，應該受到這一處罰”。 臉譜今年1月因為時任總統特朗普煽動美國聯邦國會騷亂，而無限期終止了特朗普的賬戶。但在5月6日，臉書的獨立監督委員會表示，“無限期停止使用是不妥當的”，要求“在6個月內重新考慮適用於其他用戶的規定”。對此，臉書提出了“停用2年”的新立場。 特朗普將於2023年1月獲得重返臉書的資格。臉書表示：“如果專家認為他的回歸不危及公共安全，將批準他的回歸，如果在回歸後違反規定，將受到包括永久停止在內的嚴厲製裁。” 特朗普通過電子郵件聲明抗議稱：“（相關措施）是對在去年大選中投票給我的7500多萬人的侮辱。下次我在白宮時，將不再與臉書首席執行官馬克•紮克伯格夫婦共進晚餐。一切都只是做生意。” 白宮對臉書針對特朗普的這一舉措表示歡迎，並表示“特朗普前總統不會改變的”。白宮發言人珍•普薩奇4日在記者會上表示：“在過去的數年間，我們都親眼目睹了他是如何使用社交媒體平臺的。斑馬不會在兩年裏改變自己的條紋。”

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