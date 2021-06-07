開進口車故意制造接觸事故52次…詐取5億韓元協議金. June. 07, 2021 07:18. by 黃金泉 kchwang@donga.com. 警方抓獲了30多名20多歲的二手車經銷商，他們開著進口車故意制造接觸事故，並收取協議金等。 京畿富川遠美警察署6日表示：“以涉嫌違反《防止保險詐騙特別法》爲由，拘留了二手車經銷商A某(29歲)等2人，並對B某(29歲)等29人進行了不拘留立案。” 據警方透露，這些人都是小學或初高中同學關系，他們涉嫌在2015年1月至2019年12月期間，在仁川和富川等地故意制造交通事故，然後虛報損失，收取醫院治療費等協議金。據悉，A某共計52次獲取了高達5.2億韓元的不法錢財。 據悉，他們大多是二手車經銷商，每次一起駕駛3輛左右的高價進口車，一旦發現違反交通法規的車輛，就會去故意制造事故，然後以追究責任的方式騙取錢財。 特別是，外國産轎車惡意利用了修理時間比國産汽車長、配件難找的特點。據悉，因此，保險公司試圖支付“未修複維修費”，即用現金代替事故車輛修理，提前支付保險金。警方相關人士表示：“已經確認了每月發生1、2次慣常事故的事實”，“據調查，協議金等大部分用于玩樂費用等。”

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