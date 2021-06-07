文在寅：“為軍營文化陋習感到愧疚”……青瓦臺考慮全面調查. June. 07, 2021 07:18. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅總統在顯忠日（6日）把申訴受到性騷擾未果後做出極端選擇的李某中士事件定性為“軍營文化的陋習”，並道歉說“對國民表示深深的愧疚”。據悉，青瓦臺內部有人指出，要以這一事件為契機，對軍隊內部性騷擾實態等軍營文化進行全面調查。軍隊內部一直以來存在隱瞞、縮小事件真相的陋習，這次超過了臨界點，因此有必要進行高強度改革的呼聲也越來越高。 文在寅當天在出席在首爾市銅雀區國立首爾顯忠院舉行的第66屆顯忠日追悼儀式時表示：“最近軍隊內部存在劣質供餐案例，以及部分存在的軍營文化陋習導致令人難過的含冤而死，我對此向國民表示深深的愧疚。”他還說：“不僅是為了軍隊官兵的人權，也為了士氣和國家安保，一定要糾正（陋習）”，“我相信，我們軍隊自身具備符合國民眼光進行變化和革新的力量。”在追悼儀式結束後，文在寅來到了設有李中士追悼所的京畿道城南市國軍首都醫院，並對遺屬表示：“國家沒能守護好，感到很抱歉。”同行的國防部長徐旭指示說：“不僅要進行徹底的調查，還要以這次事件為契機改變軍營文化。” 青瓦臺高層相關人士表示：“我認為，應該對與性騷擾等陋習相關的軍營文化進行全面調查。”這是指，對性騷擾等犯罪也上綱上線使用歪曲的“下級服從上級命令”的標準，縮小、隱瞞部隊內部事故的封閉文化，使問題不斷重演。不把比率為7.4%的女軍人當作同事，蔓延以男性為中心的文化，也被指出是頑疾。 實際上，對李中士進行性騷擾的空軍20戰鬥飛行團在2018年和去年也反復發生了部隊大隊長（中校）性騷擾女軍人的事件。盡管如此，部隊乃至空軍層面都沒有製定防止再次發生類似事件的對策。反而出現了內部“加害人運氣不好”的發言等，發展成為二次加害。 事件發生後，包括加害者在內的部隊相關人士公然對其進行利誘、威脅，軍隊“部隊管理訓令”中明確規定的“保守秘密”、“分開受害者和加害者”、“禁止妨礙舉報”等內容實際上已經成為一紙空文。因此，放棄舉報的官兵也不在少數。根據國家人權委員會去年發布的實況調查，回答“部隊內性暴力問題正在按照公正程序進行處理”的女兵比例為48.9%，比2012年的實況調查（75.8%）大幅下降。

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