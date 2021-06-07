令人羞愧的顯忠日，三流軍隊落後的組織文化不應再存在. June. 07, 2021 07:18. . 文在寅總統昨天在顯忠日追悼詞中表示，“最近軍隊內部存在劣質供餐的事例，還殘存一部分軍營文化導致人令人難過的含冤而死，對此向國民深表愧疚”，表示一定要糾正這種陋習。文總統來到被害副士官的追悼所所在的國軍首都醫院，再次向遺屬道歉說：“國家沒能守護，非常抱歉。”他對國防部長徐旭指示說：“要以這次為契機改變軍營文化。” 顯忠日是紀念為國捐軀的愛國誌士和國軍將士並進行追悼的日子。在那一天，國家元首和軍隊統帥不得不為韓國軍隊的丟人形象道歉。令被上司性騷擾的副士官做出極端選擇的，令看到劣質供餐而將兒子送去軍隊的父母心碎的，就是當今大韓民國的軍隊。在顯忠院的先烈面前，能夠擡起頭嗎？ 雖然文總統籠統地說是“軍營文化的陋習”，但這並不僅僅局限於劣質供餐或性騷擾事件。尤其是他是否必須特意加上“現在還殘存……”這句話，也個是疑問。在保衛國家和國民的組織內，毆打、虐待、裝備不良交貨、兵役開後門爭議、晉升腐敗等各種雜音不絕如縷。因此，軍隊綱紀和戰鬥力逐漸松懈，就連最基本的任務——警戒態勢也處處暴露出漏洞。 造成這一整體性缺陷的根本原因是韓國軍隊的三流組織文化。一旦出現問題就以“誰知道啊”急於掩蓋的“封閉性保身主義”，榮譽歸於上司、責任屬於部下的“扭曲的階級文化”，只要時間流逝萬事皆結束的“軍隊式時間概念”仍然蔓延。這就是雖然堂而皇之地決心進行全面改革，像捅了馬蜂窩一樣鬧得沸沸揚揚，但剛要忘記又會再次發生同樣的事情的原因所在。因此，對年輕人來說，服兵役時間必然是“爛掉的時間”。 縱觀古今中外，發達國家的軍隊在領先的人力、文化乃至技術等方面，一直發揮著引領國家發展的前衛作用。但韓國又如何呢？民間正堂堂正正地同世界展開競爭，但政府卻囿於政治，忙於看別人的臉色，軍隊則在拒絕變化的情況下腐爛。雖然文總統表示，“我相信軍隊本身具備變化和革新的力量”，但軍隊早在很久以前就失去了國民的信任。我們不能再放任軍隊成為安於封閉主義的三流軍隊。

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