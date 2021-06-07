“取得初期防疫成果的韓國和台灣，因感覺不到危急感，導致疫苗接種延遲”. June. 07, 2021 07:18. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “致命的疾病可能會引發世界衛生危機。” 2017年6月，國際政治專家法裏德•紮卡瑞亞(57歲•照片)在自己主持的美國CNN招牌節目《法裏德•紮卡瑞亞GPS》中提出了上述警告。此後不到3年，他的警告就因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)流行成爲了現實。紮卡瑞亞在今年4月出版的《後疫情世界的十個教訓》(Ten Lessons for a Post-Pandemic World•民音社)中強調了新冠疫情後國家間的合作。也就是說，應擴大多邊主義，擴大公共服務，緩和因新冠病毒而加劇的世界兩極化現象。 他關注的韓國新冠肺炎疫情應對情況如何？紮卡瑞亞最近在接受《東亞日報》的書面采訪時評價說：“韓國認識到生物學上的威脅有多嚴重，迅速采取了應對措施。”他接著說，“我在寫這本書的去年8月，韓國的新冠疫情擴散趨勢非常低。取得了不亞于其他國家的防疫成果。” 他認爲，韓國初期防疫成果良好的原因是接受社會管制的文化。他說：“東亞比較嚴格的文化帶來了防疫的成功。相反，相對寬松的西方世界未能達到預期的原因也可以用文化來解釋。”也就是說，無論政府的防疫政策多麽出色，普通市民如果不相信並遵從，都是徒勞的。 他分析說，20世紀後期韓國的漸進民主化和經濟近代化等國家力量也在防疫方面發揮了作用。他說：“韓國雖然是半島國家，但實際上(被北韓阻隔)和島嶼沒什麽兩樣。中國台灣、澳大利亞、新西蘭等沒有陸上國境線的島嶼國家及地區的防疫成果相當不錯。” 但是，這些國家及地區的疫苗接種率卻低于美國、英國等國家。他指出：“像韓國這樣在抗病毒戰爭中大獲全勝的國家，政府和國民沒有感受到危急感。因此導致了疫苗接種延遲的後果，真是諷刺。”美國等大流行初期防疫失敗的國家在疫苗接種上拼命鬥爭，而韓國等國家卻並非如此。他說：“韓國在全球疫苗開發中沒能起到中心作用，僅靠自身的力量獨自幹。” 那麽，今後的解決方法是什麽呢？他提議稱，韓國有必要迅速確保疫苗和鼓勵接種。他還列舉了在小小的社區藥店、大型體育場、地鐵站等地廣泛接種疫苗的美國事例。他強調表示，“在美國，宗教領導人也敦促信徒們接種疫苗”，“承諾正常生活的恢複是讓人們接種疫苗的強烈刺激。”

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