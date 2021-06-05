魏聖美：“因朱利安尼的性騷擾發言而生氣 決定回歸賽場”. June. 05, 2021 07:05. by 金東昱 creating@donga.com. “我認爲自己不可能再回到球場。” 韓裔美籍高爾夫選手米歇爾•魏•韋斯特(31歲•原名魏聖美)在2019年與美國職業籃球(NBA)傳奇傑裏•韋斯特的兒子、金州勇士隊高管約翰尼•韋斯特結婚後離開了球場。去年6月生下女兒後，她專心育兒。因手腕上的頑疾，實際上已經處于退役狀態。但今年3月，她通過美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽起亞精英賽，時隔約2年後重返賽場。其原因是回歸一個月前紐約市前市長魯道夫•朱利安尼的發言。 目前正在參加LPGA巡回賽大滿貫賽事—美國女子公開賽的她3日(當地時間)接受《紐約時報》(NYT)采訪時表示：“因爲朱利安尼前市長有帶有性騷擾意味的發言，所以決定複出。” 朱利安尼2月出演某網絡節目，稱其爲“有趣的故事”，回顧了2014年與魏聖美一起參與的職業癌症活動。朱利安尼表示，“魏聖美的推杆姿勢吸引著攝影師。攝影師們正努力拍攝她的內褲。”她在推杆時一直保持低腰彎成“ㄱ”字的姿勢。當時魏聖美在自己的社交網絡服務(SNS)上寫道：“在我面前微笑著稱贊競技能力的人，在背後卻說‘內褲’，把我當成(性幻想)對象，這讓我非常生氣。” 魏聖美意識到，如果回歸現役球員身份，將有充分機會向世界說出自己想說的話。她說：“實際上，我知道自己有很多話要說。我想對以10多歲高爾夫神童聞名于世時人們所不了解的女運動員的不平等和無知發表意見。”19日滿一周歲的女兒也對她的複出産生了影響。她表示：“希望19日迎來第一個生日的女兒麥凱娜•卡邁萊•尤娜•韋斯特今後能成長起來，享受與男性同等的待遇。” 魏聖美在2014年美國女子公開賽上奪冠等，共獲得了5個LPGA冠軍。2004年她挑戰美國職業高爾夫(PGA)時，還曾因性別對決而備受關注。但是在今年複出的比賽上，她卻中途被淘汰，陷入了苦戰。

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