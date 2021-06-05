不到40歲不能參加總統競選，李俊錫支持率仍然一下子升至第四位. June. 05, 2021 07:05. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 在國民力量黨代表（黨首）選舉中大獲全勝的前最高委員李準錫在韓國蓋洛普的“下屆政治領導人支持率”調查中獲得了3%的支持率。 韓國蓋洛普1日至3日對1003名成年男女就今後誰是最適合引領韓國的政治領導人的調查，4日結果顯示，李俊錫的支持率為3%，排在第四位,僅次於京畿道知事李在明（24%）、前檢察總長尹錫悅（21%）和共同民主黨前代表李洛淵（5%）之後。緊隨其後的是國民之黨代表安哲秀2%，前國務總理丁世均和無黨派議員洪準杓均為1%。本次調查的可信度為95%，抽樣誤差為±3.1個百分點。 韓國蓋洛普的調查方式不采用客觀式，而是由回答者主觀地直接說出所支持的候選人。這是李俊錫首次登上排行榜。但是，出生於1985年（36歲）的李俊錫今年未滿40歲，這是憲法規定的總統選舉被選舉權標準，因此，如果不修改憲法，他就不能參加下屆總統選舉。 此外，R&Search4日受《每日經濟》、MBN委托，1日和2日以1044名成年男女為對象進行了總統選舉虛擬兩者對決（可信度為95%，抽樣誤差為±3.0個百分點，詳情請參看中央選舉民意調查審議委員會網站）調查，尹錫悅獲得43.8%的支持，在誤差範圍外領先於李在明（34.1%）。

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