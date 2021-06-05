全國教職員工暑假期間將接種“輝瑞和莫德納”新冠疫苗. June. 05, 2021 07:05. by 李美智 image@donga.com. 韓國政府4日表示，將在暑假期間完成全國小學、初中、高中、幼兒園、兒童之家(托兒所)教職員工的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗接種工作。這是爲了第二學期全面上學。由此，教職員工接種的疫苗將變更爲接種間隔僅需3~4周的輝瑞、莫德納新冠疫苗。 疾病管理廳廳長鄭銀敬在當天的新聞發布會上表示：“原定于7日開始的教師員工接種疫苗將從阿斯利康改爲mRNA”，並說了上述這一番話。阿斯利康的接種間隔爲11~12周，開學前很難完成第二次接種。 對于已經預約接種的30歲以上小學1、2年級、幼兒園、兒童之家教師(37.5193萬名)將公布變更的接種日程。未滿30歲的教職員工將按計劃于15日至26日接種輝瑞疫苗。正在准備高考的高三學生將于7月接種的疫苗也被定爲輝瑞。以4日0時爲准，占全國國民13.8%的708.6292萬人完成了第一次接種。 另外，關于使用預備名單接種剩余疫苗的問題，全國廣域市道醫生協會4日表示：“請同時通過社區醫院擁有的預備名單和Naver、Kakao進行預約”，“按照截至9日使用現有預備名單的政府方針，很難進行正常的醫院業務。”鄭廳長就剩余疫苗出現混亂表示“非常抱歉”，並表示，“將認真討論醫療界的意見。”

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