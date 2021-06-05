疫苗接種100天，恢復正常在望，但仍不能放松警惕. June. 05, 2021 07:05. . 今年2月26日開始的新冠疫苗接種項目到今天迎來了100天。到接種第99天的昨天為止，第一劑接種者為708萬多名，全體國民的13.8%接種了疫苗。再加上即將接種的預約者，預計本月將有1300萬名以上完成第一劑接種。政府希望，到9月為止，70%的國民完成疫苗接種，從而提前實現當初製定的11月達到集體免疫的目標。 韓國國內的新冠疫苗接種，事實上由於政府較晚才開始確保疫苗，所以起步較晚，速度也較慢。但在疫苗供給困難得到解決後，直到上個月停留在一位數的接種率急速上升，開始挽回初期的劣勢。這得益於盡管擔心疫苗產生副作用，但“不僅為了我，也是為了周圍人安全”而挽起袖子的國民和先進的醫療基礎設施。看到首先進行疫苗接種的國家在沒有產生太大副作用的情況下進行了疫苗接種，這也提高了參與率。 疫苗接種的效果早已顯現。對高危人群療養醫院和設施患者的優先接種工作結束後，一度上升近2%的累積致命率降至1.38%，瀕臨醫療崩潰的病床運用也有了寬裕。從下個月開始，以普通成年人為對象的大規模疫苗接種開始後，學生們將可以在第二學期全面上學，而且恢復正常的速度也將加快。 現在才開始看見長長的新冠隧道的盡頭。雖然實行了禁止5人以上聚會的高強度保持社交距離的措施，但是連續三個月每天仍有500名至600名患者出現。大邱市在英國出現的變異病毒感染擴散之後，將“保持社交距離”上調到了二級。接種疫苗之後仍然得到確診的突破感染事例也在不斷出現。為了讓疫苗接種能夠按計劃進行，應該與戴口罩、保持社交距離來控製病例增加規模。 即將實現集體免疫的主要發達國家正忙於確保今後兩年的疫苗。因為不知道預防接種的免疫力會持續多久，因此需要追加接種（增效劑），再加上有預測說，新冠疫情不會終止，會像流感一樣每年都流行。政府一方面要及時盤點，確保今年的疫苗供需不出現問題，另一方面要用長遠的眼光確保充足的疫苗量，最大限度地提前恢復正常。

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