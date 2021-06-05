“果川4000套住宅”出了岔子，首都圈住宅供給出現動搖. June. 05, 2021 07:06. by 崔惠? herstory@donga.com. 執政黨和政府取消了去年作為8月4日供給對策的一環、計劃在政府果川大樓閑置地皮上建造4000套住宅的計劃，決定在果川地區內另找地方。由於京畿道果川市市民的反對，政府的供給對策被更換，因此有人擔憂，在居民抗議嚴重的首都圈的其他地區，事業的進行也有可能會受到阻礙。 共同民主黨和國土交通部、果川市4日在國會舉行黨政磋商，接受了果川市的計劃修改提案。果川市市長金鐘天表示：“我們提議不在果川大樓一帶提供住宅，將現在正在開發中的果川地區等現有開發事業地指定為新的宅地。”黨政雙方決定，在果川地區內建3000套，在其他地區建1300套，總共建設4300套。 黨政決定在果川內另覓用地，是因為地區居民的強烈反對。政府表示，隨著政府遷移到世宗市，將在政府果川大樓一帶的閑置土地上建設公寓，但果川市民要求建設公園等居民便利設施，而不是公寓。由於該地區居民強烈反對，還發展成為針對金鐘天的居民罷免投票。面對將於本月底或下月初進行的罷免投票，黨政最終決定變更用地對象。 隨著在首都地區出現政府供應計劃因地方自治團體和居民的抗議而被取消的首個事例，反對輿論較高的其他開發預想地區也有可能會發生類似的事情。在文在寅政府任期末，房地產政策的核心——大規模供給有可能發生動搖。 政府公布，將在首爾市蘆原區泰陵高爾夫球場和瑞草區首爾地方調撥廳和國立外交院用地、麻浦區西部駕駛證考場以及上巖數碼媒體城（DMC）用地等地建立公寓，但遭到地區居民的強烈抗議。執政黨相關人士表示：“果川市還能物色到可以替代的地皮來滿足預定的供給量，但情況不如意的其他地區的事業可能會變得進展緩慢。”

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