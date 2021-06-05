在博洛尼亞找到的“意大利風味”. June. 05, 2021 07:06. by 金哉希 jetti@donga.com. 去意大利旅行的人很多，但真正去過博洛尼亞的人很少。雖然大部分是從米蘭開始，到威尼斯、佛羅倫薩、羅馬等線路旅行，但自稱“奇異旅行者”的該書的作者很特別地選擇了博洛尼亞。作爲記者工作了20年，50歲的他迷上了意大利飲食，辭掉了工作，前往意大利進行料理留學，被當時停留一個月的博洛尼亞迷住了。被稱爲意大利人的精髓的奶酪和意大利火腿(Salami)開始的土地，雞蛋和面粉混合而成的生面意大利面(Pasta)的聖地。這是作者從味道中尋找充滿活力和笑容的幸福城市博洛尼亞的秘密的記錄。 這本書喚醒了我們在意大利旅行或在韓國經常接觸的意大利面和披薩背後隱藏的意大利人的匠人精神。例如，比薩的始祖意大利南式比薩必須嚴格遵守生面團(dough)不能太厚的標准，因此那不勒斯比薩協會認爲比薩中心厚度超過3毫米，就不能稱之爲那不勒斯比薩，或者像把北部的西紅柿肉醬—拉古(ragout•蔬菜炖肉)醬拌在南部意大利實心面(spaghetti)一樣，往返于邊界的食物是“不敬的食物”，這種思考方式體現了意大利人對食物的自豪感。羅馬帝國滅亡後，意大利人在另一個地區開創了各自的曆史，因此對他們來說，比起國家的認同感，自己所在地區的曆史和傳統更爲重要。從中也可以看出居民們爲了不失去地區飲食的特色而付出的努力。 從意大利面和披薩開始，火腿、奶酪、紅酒等食物的故事，再加上在博洛尼亞邂逅的人們和在街上遇見的建築和畫廊等文化故事，也非常有趣。到處都是用紅磚建成的建築，被稱爲“紅色城市”；因是大學原型開始的地方，所以被稱爲“大學城”；因美女衆多，被昵稱爲“美女之城”的博洛尼亞，作者親眼目睹和感受了這一切。

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