“你不是孤獨一人…我會把自立的秘訣毫無保留地分享給你”. June. 04, 2021 07:19. by 李素妍記者 always99@donga.com. “一個人生活最大的負擔就是‘准備房租(月租)’。我希望大家不要經曆我所經曆的錯誤。” 上月29日下午1時，在位于京畿始興市的綠色雨傘兒童財團京畿兒童監護中心。 從父母去世的16歲開始就在委托家庭生活的李輝(化名•25歲)在鏡頭前悄悄吐露了自己的經曆。今年1月，他年滿24歲，以“保護結束”的身份獨立生活。像李某一樣在設施裏長大的兒童、青少年中，因到年紀了而自立的人每年達2500多人。 “一個人生活後發現，最大的經濟負擔是房租。即使整整一個月都在打工，交完房租後也很緊張。爲了省點錢，還輾轉于考試院(指格局較小的居住用房間，爲准備考試的人提供)。因爲沒有人告訴我租房貸款可以從哪裏獲取。希望大家提前了解並做好准備。” 綠色雨傘兒童財團從上月29日開始，通過Youtube視頻爲保護結束對象制作獨立所需的經驗技巧。李某也爲了傳達自己的經驗參加了這個項目。 據悉，該內容制作是2018年自立的牟友珍(26歲)提出的創意。牟某首先傳達了“想向即將結束保護的這些人分享能帶來幫助的經驗之談和信息”的意思，財團方面欣然接受了。 當天一起拍攝的牟某透露了韓國土地住宅公社(LH)的全額租房貸款可以減少居住費用的“精品”信息。牟某笑著說：“剛開始因爲無處可依，感到很茫然”，“我想成爲有一天在世上獨自站立的後輩們相信並依靠的‘姐姐(Eon-ni•非親戚關系中女稱)’或‘姐姐(Nuna•非親戚關系中男稱)’。”身穿幹淨利落的正裝的玄鎮(24歲)也表示：“雖然微弱，但希望有幫助，所以決定出演”，“我會如實講述失敗之談。” 財團計劃在制作YouTube視頻的同時出版散文集。財團方面想和牟某等人一起詳細地記錄他們獨立生活的旅程。參與寫作的李輝說：“大多數自立的人因爲經濟困難放棄了自己的未來希望，投身于生計戰線”，“雖然情況很困難，但是不想放棄成爲演員的夢想。我希望通過自己的故事，傳達‘我們也可以有夢想’的勇氣。” “隨筆的首句想以‘你不是孤獨一人’開頭。自己自立後的一年時間裏，感覺像是被這個世界抛棄了。但是環顧四周，發現像我這樣的朋友很多。我想對他們說，因爲有可以依靠的前輩和朋友，所以隨時都可以期待。”(李某•24歲)

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