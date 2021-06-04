MLB所有球員的隊服上都印刻傳奇擊球手盧•格裏克的畫像. June. 04, 2021 07:20. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 2日(當地時間)，參加美國職棒大聯盟(MLB)比賽的所有球員的隊服左胸前都貼著特別的胸牌。胸牌上印刻著“LOU GEHRIG DAY(盧格裏克日)”的字樣和傳奇擊球手盧•格裏克(紐約洋基隊•1903~1941)的畫像。在迎來MLB曆史上首個“盧格裏克日”之際，MLB爲籌集幫助盧格裏克病(肌萎縮性脊髓側索硬化症•ALS•盧格裏克氏症)患者的捐款而准備了活動。 今年3月制定的“盧格裏克日”(6月2日)是96年前，格裏克作爲洋基隊的首發1壘手出場，開啓了連續2130場比賽出場大記錄的日子。格裏克恰巧在16年後的同一天離開了人世。 這是MLB第三次設立特定人物紀念日。第一個是美國體育史上首次打破黑白壁壘的傑基•羅賓遜日(4月15日)。成爲善行象征的羅伯特•克萊門特被指定爲第二個紀念日(9月9日)。 格裏克是MLB第一個在洋基隊獲得榮譽背號(4號)的球員。1923年進軍美國職棒大聯盟，一直活躍在洋基隊的格裏克帶領球隊先後6次奪得世界大賽冠軍。在17個賽季中，他共取得了擊球率0.340(8001個有效擊球，2721個安打)、493個本壘打、1995打點的成績。1939年被診斷爲ALS，同年7月宣布退役的他，以36歲最年輕的年紀入選了MLB名人堂。

한국어