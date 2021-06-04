三星電子半導體工廠在世界上首次獲得英國碳信托“碳-水-廢物減少”認證. June. 04, 2021 07:20. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子3日表示，在全世界半導體企業中，在國內外所有工廠中首次獲得了英國碳信托(The Carbon Trust)頒發的“碳•水•廢物減少(Carbon/Water/Waste Reduction)”權威認證。 碳信托是英國政府2001年爲應對氣候變化及減少碳排放而設立的環保認證機構。 三星電子以國內器興、華城、平澤、溫陽、天安等5個工廠爲首，美國奧斯汀、中國西安、蘇州、天津等國內外9個工廠獲得了“碳•水•廢物減少”認證，並獲得了“三重標准(Triple Standard)”標簽。三重標准標簽需要企業滿足3年內，降低業務點的碳排放量3.7%、用水量2.2%，以及減少廢物排放量2.1%，同時還需滿足各領域經營體系的綜合評價標准，才能夠授予。三星電子當天表示，與2018年至2019年各生産流程使用和排放的平均量相比，2020年碳•水•廢物分別減少了9.6%、7.8%和4.1%，滿足了標准。 三星電子DS部門可持續經營事務局專務張成大(音)表示：“將通過超細微工序基礎低電力半導體、通過環保水處理複原地區生態系統、開發溫室氣體減排設備等，提高半導體事業的可持續性。”

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