日本：萬名奧運誌願者辭職，醫療負責人紛紛辭職. June. 04, 2021 07:19. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 東京奧運會將於7月23日開幕，但誌願者和醫療負責人接連辭職。在舉辦城市東京都的議會中，反對7月份舉辦的議員也超過了半數。 據日本廣播協會（NHK）、《東京新聞》3日報道，東京奧組委秘書長武藤敏郎表示，截至2日辭職的誌願者達1萬人。雖然當初計劃有8萬名誌願者在比賽場地和運動員村等地支援奧運會，但由於集體辭職，誌願者人數減至7萬人。 武藤敏郎就誌願者辭職的原因表示：“對新冠疫情感到不安肯定是（原因）之一。”2月23日前後約有1000名誌願者辭職，而從變異病毒開始流行的3月下旬開始，辭職者劇增。 不僅是誌願者，原計劃在奧運會期間擔任各賽場醫療負責人的醫生（VMO, Venue Medical Officer）也陸續辭職。他們將被分配到各賽場，統管其他醫療人員。本屆奧運會原計劃安排40多人，但原計劃擔任VMO工作的醫生們以工作忙為由紛紛辭職。組委會為確保後任VMO，已於上月向“日本急救醫學會”要求推薦7名能予以協助的醫生。 確保幫助賽場醫療負責人的醫療團隊也是一個課題。日本廣播協會報道說，組委會的目標是包括醫生和護士在內，共確保7000人，但預計只能確保80%左右。 由於醫療人員不足，東京都正研究遠程救助事故觀眾的方案。患者被送到現場診所後，醫生通過手機視頻等觀察患者，並向現場護士下達應急處置指示。在這種情況下，一名醫生可以負責多個現場診療所，可以減輕醫療負擔。 在擔心奧運會開幕的呼聲高漲的同時，東京都議會也表現出反對的氛圍。2日召開的東京都議會各黨代表質詢時，第一黨“都民第一會”主張再次延期舉辦奧運會，在野黨日本共產黨和立憲民主黨則要求取消或再次延期。3黨議員加起來共有71人，超過東京都議會定員（127人）的一半。《東京新聞》報道說，只要這些人團結在一起，就能通過阻止奧運會的決議案。 但是第一大黨“都民第一會”（46名議員）是由特別顧問東京知事小池百合子領導的政黨。很多人指出，只要小池百合子主張舉辦奧運會，該黨就很難提出反對意見。

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