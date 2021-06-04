李在明方面歡迎“尹錫悅出場”，“越快越好”. June. 04, 2021 07:21. by 許桐準 hungry@donga.com. “越快越好。” 京畿道知事李在明的支持集團“李在明會”的核心議員3日接受《東亞日報》的電話采訪時，就前檢察總長尹錫悅進軍政界一事做出了上述表示。這意味著如果尹錫悅正式重新開始政治活動，就會自然而然地與李在明形成一對一的格局，李在明在黨內競選中也會獲得支持。 據說，李在明派系議員在最近舉行的會議上把尹錫悅加入國民力量黨視為既定事實，討論了應對方法等。在最近的各種輿論調查中，李在明和尹錫悅正在爭奪第一位。一名重量級議員表示：“反正在正式選舉中必然會和尹錫悅較量，在這種情況下，黨內輿論必然會傾向於‘誰能打敗尹錫悅’。”也就是說，尹錫悅參選可以平息黨內不斷提出的競選延期論，也可以對向李在明集中黨內支持起到積極作用。 幫助李在明的另一名議員表示：“想象中的敵人開始露出實體，一旦出現外部敵人，（內部）團結一致是理所當然的招術。”另外，對於共同民主黨代表宋永吉就前法務部長曹國事件進行道歉後，集中攻擊尹錫悅的動向，李在明方面也表示歡迎。 在曹國的回憶錄出版之後，與一致“袒護曹國”的前代表李洛淵、前國務總理丁世均不同，李在明克製相關言論，也是出於同樣的原因。李在明方面相關人士表示：“提及曹國前部長本身就等於是在幫助尹錫悅前總長，為了在正式選舉中獲勝，重要的是擴大外延，這一點也產生了影響。” 執政圈內很多人觀測說，如果尹錫悅正式登上舞臺，就會開始嚴格的檢驗，尹錫悅的支持率也會自然下降。一名執政黨議員說：“李在明知事雖然也參加了上次的大選，是一位經歷了十多年檢驗的政治家，但是對尹錫悅前總長的檢驗現在才剛剛開始。”

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