新冠肺炎疫苗接種者和預約者超過1400萬人…達成接種目標亮綠燈. June. 04, 2021 07:20. by 李智雲記者 easy@donga.com. 經確認，國內新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)預防接種者及預約者人數超過了1400萬人。這是注射一次疫苗的人和完成接種預約的人的總和。上半年(1 ~ 6月)中1300萬人第一次接種計劃實現的可能性增大。 3日，據中央防疫對策本部透露，療養醫院患者和醫療人員等開始接種疫苗的人中，預約疫苗的人共達999.6468萬人。再加上尚未開始接種，僅預約的60~64歲高齡者(296.21萬人)、幼兒園、兒童之家、小學1、2年級教師(29.9328萬人)、揚森接種對象(89.2407萬人)等，國內新冠肺炎疫苗預約者達到1415萬人。 隨著接種預約的增加，政府也對達成接種目標表現出了信心。中央事故處理本部社會戰略班班長孫永來在當天的新聞發布會上表示：“如果按照目前的預約現狀，完全有可能實現‘上半年1300萬人+α(阿爾法)第一次接種’的目標。” 截至當天零時，國內已有674萬人接種了1次以上疫苗。到6月末爲止，每天有22萬~23萬人接種疫苗，屆時將有1300萬人接種疫苗。在韓國新接種疫苗人數最多的上月27日，每天有65萬人接種了疫苗。 新疫苗的供應量也在陸續運進韓國。3日供應了85.3萬劑次阿斯利康疫苗，4日又供應了87.07萬劑次。預計從美國那裏獲得的101萬劑次揚森疫苗也將在5日午夜前後進入韓國。 另外，防疫當局對因“不履行預約(no show)”等發生的剩余疫苗接種也將集中在60歲以上的高齡層。據此，從4日開始，只有60歲以上的人才能進入委托醫療機構預備接種名單。其他年齡層只能利用Naver、Kakao在線預約剩余疫苗，但優先順序在高齡層。但是，如果已經列入預備接種名單，30~59歲的人也要在9日之前接種剩余疫苗。

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