“和平少女像”展覽時隔6年再次在日本東京舉行. June. 03, 2021 07:25. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 本月末，在日本首都東京將舉行曆史上第二次“和平少女像”展覽。這距離少女像制作者金雲京、金瑞京作家2015年1、2月在東京練馬區古藤畫廊舉行首次展示會，已過去6年。日本整體上，2019年8月在名古屋舉行的國際藝術節“愛知三年展”上展出的少女像，因右翼的強烈抗議，展覽僅舉行3天就被迫中止，時隔2年再次舉行，因此備受關注。 2日，“和平少女像”展覽推進委員會方面表示，決定從25日開始在東京新宿區某美術館展示少女像，爲期約10天。推進委員會相關人士表示：“在東京展出後，還將在名古屋(下月6日至11日)、大阪(預定于8月)等主要大城市舉行展示會。” 推進委員會方面表示：“與2年前名古屋展示時一樣，此次東京展示也因右翼勢力的妨礙，准備工作並不順利。”推進委員會方面解釋說，當初計劃今年2月在東京舉行展覽，但由于右翼勢力的威脅和抗議，再加上新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，所以推遲到了本月。該相關人士表示：“不能排除像名古屋展示時那樣，出現最壞的情況，在展示後中斷”，“大規模宣傳展示場所、日程等並不容易。 東京展會的日程也有可能變更。” 金瑞京作家在與《東亞日報》的通話中表示：“正在考慮通過在線視頻會議參加東京展示會的方案。”他強調說：“今年是少女像制作的第10年，也是已故金學順老人的慰安婦受害事實第一次被世人知道滿30年的意味深長的一年”，“希望作品中所蘊含的和平的信息能在日本社會廣泛傳播。” 兩年前主管名古屋展覽的時任愛知三年展藝術總監津田大介(48歲)也對記者表示：“右翼勢力理解不了不能回避戰爭曆史，應該直面曆史，這一點令人遺憾”，“即使是爲了發展成爲健全的民主主義國家，也不能害怕少女像的展示。”

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