現代Glovis構建全球首個電動汽車特色運輸解決方案. June. 03, 2021 07:24. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 2日，現代Glovis表示，已經構建了爲電動汽車量身定制的海上運輸解決方案。這在世界範圍內尚屬首次。電動汽車與內燃機車不同，電池組廣泛搭載在車輛底部，運輸過程中需要細心注意。如果車輛底部受到強烈衝擊或受到外部損傷，不僅車輛價值下降，運輸過程和消費者交付後也可能會引發安全事故。 現代Glovis公司考慮到這一點，制定了考慮到電動汽車特性的裝船標准，並適用于作業現場。如果電動汽車裝船，在裝船預約書上標記了意味著電動汽車的“EV”字樣，以便工作人員准備電動汽車裝船過程。提前共享車輛信息、電池充電率、貨主要求事項等，在運輸過程中也會定期掌握電池充電狀態、外觀管理等。 不僅與貨主公司共享運輸中發生的信息，還提供船內電動汽車裝運艙的溫度和濕度信息，有助于貨主公司在裝運前制定合適的電池充電量標准。另外還制定韓國船級和安全的電動汽車海上運輸的標准，並義務性地進行了每年4次以上的事故預防及緊急狀況應對訓練。 現代Glovis去年運送了約18萬輛電動汽車。這是世界電動汽車海上運輸量的40%。隨著全球電動汽車普及的日益活躍，預計電動汽車海上運輸需求將進一步增大。

한국어