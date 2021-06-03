“阿斯利康剩余疫苗”從4日開始優先分配給60歲以上人群. June. 03, 2021 07:25. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 從4日開始，因所謂的“no-show(不履行預約)”等産生的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)剩余疫苗將優先分配給60歲以上的高齡層。中央防疫對策本部2日在新聞發布會上表示：“修改了阿斯利康委托醫療機構預防接種施行方針”，“從4日開始，疫苗預備名單將只針對60歲以上人群進行運營。” 根據該方針，在4日以後接種新冠肺炎疫苗時剩下的疫苗剩余量將優先接種預備名單上登記的或到醫院就診的60歲以上人群。此後，只有剩余量剩余時，通過Naver、Kakao等智能手機應用程序(APP)申請的未滿60歲的人才能接種疫苗。此前無論年齡大小，給申請者提供接種機會的剩余疫苗也確立了“高齡者優先”的原則。 中央防疫對策本部就制定此次方針的理由表示：“上半年(1 ~ 6月)接種目標中最重要的是盡可能多地接種60歲以上老人。”除阿斯利康外，最近以預備軍、民防隊員爲對象開始預約的揚森新冠疫苗也將適用同樣的高齡層優先標准。 60歲以上高齡層接種疫苗的事前預約到3日爲止，計劃到19日爲止結束接種。截至2日0時，60~74歲人群的接種預約率爲74.9%。從年齡層來看，70~74歲占78.8%、65~69歲占76.6%、60~64歲占71.2%，在所有年齡層都超過了70%。 另外，政府決定允許提前部分阿斯利康疫苗的第二次接種周期。新冠肺炎預防接種應對推進團預防接種管理組組長洪正益(音)表示：“阿斯利康疫苗的第二次接種勸告時間爲8~12周，但調整許可範圍爲4~12周”，“如果實不得已脫離勸告期，在第一次接種後4~8周內接種的情況也可以進行調整。”但政府所說的“不得已的理由”是海外出差等，以暑假日程等理由則不允許調整接種日期。

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