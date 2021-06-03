文在寅向四大集團表示感謝，應以清除國內投資障礙來回報. June. 03, 2021 07:26. . 韓國總統文在寅昨天將三星電子、現代汽車、SK、LG四大集團的代表請到青瓦臺，並表示：“多虧你們一起出席，韓美首腦會談取得了很好的成果。”四大集團在首腦會談期間決定對美投資44萬億韓元，為韓國政府在安保、對朝等問題上取得所希望的結果提供了幫助，文在寅對此表示感謝。文在寅在就任的第一年和第二年曾邀請過多名企業人士到青瓦臺，但與四大集團單獨會面還是第一次。 當天，文在寅在評價此次首腦會談的意義時說：“韓美兩國的關系發展到更全面的尖端技術、產品的全球合作，具有深遠的意義。”他還表示：“多家企業大幅增加對美投資，有不少人覺得，這會相應導致對韓國投資的減少，令韓國失去就業機會，大企業帶頭，中小、中堅合作企業同伴走出國門，向那邊出口零部件、材料和裝備，會在國內創造更多工作崗位。” 5月首腦會談結束後，美國總統拜登逐一點名表示有意對美國進行投資的四大集團有關人士的名字，接連表示“謝謝”，但韓國國內有人抨擊說：“被美國奪走了數萬個優質工作崗位。”但是，美國正在加快構建排除中國的全球供應鏈，並且強力推進鼓勵購買本國產品的“購買美國貨”政策，因此韓國企業擴大對美投資可以說是不可避免的選擇。 盡管如此，四大集團在半導體、電池、生物等“BBC產業”加強對美合作方面仍存在不小的風險。也不能排除，韓國的最大貿易夥伴、四大集團的最大市場——中國進行牽製的可能性。部分企業工會還以國內業務減少為由，反對擴大海外事業。 考慮到這一點，文在寅總統不能停留在對大企業“表示感謝”的程度上。如果通過韓美首腦會談確認了企業競爭力就是“國力”這一現實，就應該先為韓國企業可以自由投資並創造工作崗位的國內環境打下基礎。這就是需要修改僵硬的每周52小時工作製、完善重大災害處罰法等實質性的製度改善的原因所在。如果當面說“謝謝”，背後卻用各種限製規定束縛企業，將很難避免“企業做出事情、政府只想搭順風車”的批評。

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