人生的暴風雨. June. 03, 2021 07:25. . 人生怎會只有溫暖的春天？人活著，必然也會遇到劇烈的暴風雨。這幅畫中以大海為背景，出現了年輕男女。也許是暴風雨即將來臨，滿天烏雲，男人卻不加理會地站在露臺外邊。背向著男人的女人將身體靠在室內的靠背上，只凝視畫面外的觀眾。他們到底是誰，在這個陰雨天做出這樣的舉動？ 雅姆·蒂索是19世紀的法國畫家，但他在英國取得了財富和名聲。移居的第二年，他獲得巨大成功，在倫敦購買了住宅。他的畫感性地捕捉上流社會面貌，雖然沒有受到批評家的歡迎，但卻很受歡迎。這幅畫描繪的是蒂索人生中最燦爛的春天，模特是畫家本人和他的女神凱瑟琳·牛頓。 凱瑟琳是一名22歲的年輕而有魅力的愛爾蘭女性，但她已經離婚，生了兩個私生子。第二個孩子被認為是蒂索的孩子，這幅畫是在她和孩子們搬進蒂索的家之後畫的。兩個人一開始同居，指責和嘲笑便鋪天蓋地而來。因為，從當時的社會常識上看，成功的專業畫家與育有私生子的離婚女在一起生活，是很難接受的事情。 兩人不顧世間的偏見和指指點點，熱戀著，度過了人生中最幸福的時光。這幅畫捕捉到了戀人之間打鬥的場面，蒂索在畫中把凱瑟琳展現得比任何人都尊貴可愛。背景的暴風雨暗示著戀人之間常有的瑣碎矛盾。和看起來很憂郁的男生不同，女生好像是打算馬上和解，臉上露出遊刃有余的表情。 正如圖畫的題目一樣，暴風雨總會過去。兩人以為，再大的風雨也可以一起戰勝。但人生哪能如願？隨著患有肺結核的凱瑟琳在28歲時去世，兩人6年的幸福也落下了帷幕。那是一場過於殘酷的暴風雨。

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