韓國造船海洋-三星重工業僅5個月就超過去年全年訂單業績. June. 02, 2021 07:24. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 韓國國內造船企業接連成功承攬大型船舶訂單。 現代重工業集團的造船事業中間控股公司韓國造船海洋1日表示，上月28日和31日接到了相當于1.36萬億韓元的12艘船舶訂單。 此次承攬的船舶包括4艘大型液化天然氣(LNG)運輸船、2艘超大型液化石油氣(LPG)運輸船等，從歐洲、大洋洲、非洲的船運公司那裏得到了訂單。預計到2024年爲止，在蔚山現代重工業和現代尾浦造船完成建造，並交付給船運公司。 繼上月31日之後，三星重工業也于1日公布了大規模訂單成果。三星重工業上個月31日從大洋洲的船運公司那裏以4170億韓元的價格接到了2艘LNG運輸船的訂單，1日又以5290億韓元的價格接到了4艘大型集裝箱船的訂單。大型集裝箱船可裝載1.3萬個20英尺集裝箱，在慶南巨濟市造船廠建造，到2024年2月爲止依次交付。 由此，今年確保了59億美元(約6.5271萬億韓元)的工作量，僅用了5個月就超過了去年全年的訂單業績55億美元，達到了今年的目標91億美元的65%。 造船企業的訂單前景非常光明。據造船海運行情分析企業克拉克森調查公司透露，今年1~5月，全世界訂購的船舶爲1795萬CGT(標准貨船換算噸數)，達到了去年全體訂購量2150萬CGT的83%。得益于海上運輸需求和能源開發增加的相關船舶訂單也值得期待。 今年以來，隨著船舶訂單的大幅增加，國內造船業界期待收益上升。據克拉克森調查公司透露，去年11月新造船價格指數(Newbuilding Price Index)爲125.0點，上月末爲136.1點，創下了2014年12月以來的最高水平。新造船價格指數越大，說明船價上漲幅度越大。

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