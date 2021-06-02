自主開發宇宙又向前邁進了一步…“NOORI號”以完整體聳立在發射台上. June. 02, 2021 07:24. by 高興=金敏洙•趙承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 預定于10月發射的韓國型運載火箭“NOORI號(KSLV-2)”首次以完整體聳立在發射台上。雖然不是實際發射的飛行模型(FM)，而是認證模型(QM)，但兩個模型擁有相同的形體和設計結構，從這一點來看，NOORI號事實上首次豎立在了發射台上。 科學技術信息通信部和韓國航空宇宙研究院1日表示，將在全南高興羅老航天中心著手進行爲發射NOORI號而新構築的第二發射台認證試驗。如果到7月爲止的發射台認證試驗成功，預計NOORI號將按計劃于10月飛往宇宙。 當天上午被運到發射台的NOORI號認證模型被豎立在被稱爲“Umbilical Tower”的垂直型建築物上，呈90度。Umbilical Tower是供應起立在發射台上的發射體推進劑和天然氣流等的建築物，高度達48米。 NOORI號是長47.2米、重200噸的太空運載火箭(宇宙發射體)，可將1.5噸的人造衛星運送到600~800公裏的低軌道(LEO)。具備300噸級推力的第1級裝有4個75噸級液體發動機，第2級裝有1個75噸級液體發動機，第3級裝有7噸級液體發動機。從2010年開始，投入1.9572萬億韓元進行開發。 1日，由NOORI號認證模型起立的第二發射台，從初期概念到設計、制作，都是由國內技術自主研發，具有重大意義。2013年曾作爲羅老號發射台使用的第一發射台是從俄羅斯獲得設計圖紙後制作的。 到下個月爲止進行的發射台認證試驗是觀察NOORI號和發射台是否具有實際發射前功能的階段。從組裝洞中走出來的NOORI號聳立到發射台開始，將分爲7個階段，包括檢查推進供給系統功能、補充和排放推進劑、分離運載火箭固定裝置等。 科學技術信息通信部航天技術課長黃成勳(音)表示：“繼3月成功完成NOORI號的第一級認證模型的綜合燃燒試驗後，如果認證模型和在發射台進行的此次試驗取得成功，將完成NOORI號的性能驗證和發射台性能驗證。”

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