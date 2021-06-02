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日本高爾夫代表隊“旭日旗隊服爭議”
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日本高爾夫代表隊“旭日旗隊服爭議”
Posted June. 02, 2021 07:24
Updated June. 02, 2021 07:24
日本高爾夫代表隊“旭日旗隊服爭議”. June. 02, 2021 07:24. by 李憲宰 uni@donga.com. 有人指出，參加東京奧運會的日本高爾夫代表隊的隊服設計讓人聯想起旭日旗。 上月31日，日本高爾夫協會舉行了球衣記者發布會，在協會網站上貼出的女選手的球衣中，包含了讓人聯想起旭日旗的45度方向的條紋。女子隊教練服部道子解釋說：“以傾斜的條紋爲基礎，這是日本的太陽升起的形象。”旭日旗被認爲是日本軍國主義的象征，但日方主張是幸運的傳統圖案。
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有人指出，參加東京奧運會的日本高爾夫代表隊的隊服設計讓人聯想起旭日旗。
上月31日，日本高爾夫協會舉行了球衣記者發布會，在協會網站上貼出的女選手的球衣中，包含了讓人聯想起旭日旗的45度方向的條紋。女子隊教練服部道子解釋說：“以傾斜的條紋爲基礎，這是日本的太陽升起的形象。”旭日旗被認爲是日本軍國主義的象征，但日方主張是幸運的傳統圖案。
李憲宰 uni@donga.com
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