名分和被惡意利用的歷史. June. 01, 2021 07:30. . 以色列和巴勒斯坦哈馬斯簽署和平協定的消息傳出後，立刻出現了中國準備進攻臺灣的報道。中國的名義是“一個中國”。如果代入我國的情況，韓半島在很長一段時間內一直是一個國家，問題在於方法和過程，統一是民族的、歷史的課題，沒有人會否認這一事實。 但是中國和臺灣是一個中國嗎？中國黃河流域是地球上文明發達最早的地區之一。黃河文明使國家快速誕生，並使強有力的中央政府、嚴密的行政網比世界上任何地方都迅速、徹底地得到發展。通過征服或驅逐周邊的其他民族，拓寬了中國這個國家的領域。 但是，臺灣在很長一段時間內都不在中國的關註範圍之內。臺灣的地形非常險峻，險峻的高原地區也很多。原住民們與文明地區被孤立後，長期享受著獨立的文明。曾在臺灣國立博物館看過16世紀歐洲人畫的臺灣土著人生活的速寫。想到我們所熟悉的中國文明，筆者覺得十分陌生和異質。也可以說是相當原始的，臺灣土著人以堅韌和兇猛而聞名。荷蘭人在16世紀來到這裏建立了城市。漢族真正的移居是從明朝滅亡時抵抗到最後的鄭成功移居開始的。鄭成功趕走了荷蘭勢力，接收漢族移民建立了鄭氏王朝。也有人推測，朝鮮後期流行的情感記錄“鄭道令”是臺灣鄭氏王朝故事以訛傳訛的說法。 對臺灣的漢族王朝無法置之不理的清朝在17世紀末侵略臺灣，並把臺灣劃為行政區域。在第二次世界大戰後，蔣介石領導的國民黨政府被共產黨軍隊打敗，進入了臺灣。就這樣開始了現在的中國與臺灣的對立。 歷史總是為戰爭的名分而被惡意利用。不是歷史的正當性，而是為了未來明智的解決對策是什麽呢？

한국어