“美國通過丹麥竊聽默克爾等歐洲政客”. June. 01, 2021 07:29. by 李恩澤 nabi@donga.com. 丹麥媒體上月30日(當地時間)報道稱，美國國家安全局(NSA)在2012~2014年期間，與丹麥國防情報局(FE)聯手，對德國總理安格拉•默克爾等歐洲高層政官界人士進行了竊聽。當時現任美國總統喬•拜登在奧巴馬政府擔任副總統。 丹麥公共廣播電台DR和德國媒體當天報道說，NSA和FE通過被稱爲“Dunhammer行動”的監視項目，對德國、法國、挪威、瑞典等歐洲國家的政界人士和高層官員進行了監視。據報道，NSA利用丹麥網絡電纜網和被稱爲“皇冠寶石”的丹麥間諜系統，對默克爾總理、時任德國外交大臣弗蘭克-瓦爾特•施泰因邁爾、時任德國在野黨代表的費爾•施泰因布呂克等人進行了竊聽。NSA不僅收集了他們的電話通話內容和短信，還收集了聊天應用程序信息等“通過智能手機可以獲得的一切”。 被報道爲竊聽對象國的國家一致憤慨地指責美國和丹麥。瑞典衆議員延斯•霍爾姆表示：“這是極其可憎和荒唐的事件。”挪威社會黨黨首呂斯巴肯表示：“這是嚴重而不安的背叛行爲。”德國聯邦議會下院議員帕特裏克•詹斯布克表示：“我懷疑怎麽會發生這樣的事情。”英國等歐洲媒體一致報道了此次事件，而美國主要媒體直到當天也沒有報道相關報道。 NSA竊聽風波並非第一次。曾在NSA和美國中央情報局(CIA)擔任計算機工程師的愛德華•約瑟夫•斯諾登，2013年揭露了NSA的民間監察項目“棱鏡”。斯諾登上月30日在推特上表示：“拜登總統深度參與了此次醜聞。”

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