韓國執政黨將修改財政準則以發放全體國民補貼. June. 01, 2021 07:30. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 據悉，執政黨為了給再次發放全體國民災難補貼的第二次補充預算案造勢，正在討論旨在部分修改“韓國型財政準則”的方案。這是因為，雖然企劃財政部去年10月表示，將從2025年開始適用國家債務比率為國內生產總值（GDP）的60%的財政準則，但國家債務比率有可能比預想的更快上升。 執政黨相關人士5月31日表示：“考慮到國會正在討論的損失補償法，到2025年國家債務比率很難維持在60%以下，正在討論在財政準則立法討論過程中，將例外條款具體化的方法等。”根據財政準則，如果國家債務比率超過60%，政府必須大幅減少國家支出。 根據計劃財政部等的統計，作為3月第四次災難補貼的第一次補充預算，到2024年的預想國家債務比率已經迫近59.7%。如果再加上第二次補充預算，很可能在2025年之前超過“馬其諾防線”的60%。 結果，為了共同民主黨正在討論的9月中秋節前後發放的全體國民災難補貼，不得不部分修改財政準則。據悉，27日在青瓦臺舉行的國家財政戰略會議上，也有人在發言中提出：“如果開始討論補充預算，在野黨可能會比任何時候都集中針對財政健全性展開攻勢，因此必須做好應對準備。”文在寅總統當時在會議上表示：“有必要至少保持財政擴張基調到明年。” 由此，共同民主黨表示要在發放全體國民災難補貼前修改財政準則。該黨院內代表尹昊重曾表示，“第二次補充預算將對韓國經濟起到特級潤滑油的作用”，當天他在最高委員會議上表示：“將謀求補充預算等財政對策，以使今年夏天低迷的實體經濟恢復活力。” 執政圈內部也有要提高財政準則標準的呼聲。共同民主黨的一名二次當選議員表示：“因為經濟合作與發展組織的平均值大約是80%，有必要討論韓國型財政準則製定的60%是否妥當。”

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