韓國執政黨單獨處理金浯洙聽證報告……文在寅總統批準任命檢察總長. June. 01, 2021 07:30. by 許桐準, 黃炯? hungry@donga.com,constant25@donga.com. 共同民主黨31日單獨通過了檢察總長候選人金浯洙的人事聽證經過報告。文在寅總統計劃1日批準對金浯洙的任命。由此，文在寅政府上臺後未經野黨的同意通過聽證報告的部長級人士增加到了33名。 國會法製司法委員會當天在國民力量黨議員沒有參加的情況下舉行了全體會議，通過了聽證報告。從會議開始到結束還不到三分鐘。國會法司委執政黨幹事樸柱民議員代替法司委委員長尹昊重執掌了議事棒。樸柱民在會議結束後表示：“已經舉行了人事聽證會，法律規定的時限已經結束，很難接受在野黨關於再次舉行聽證會的要求，今天不得不開會，等了10分鐘，因為（在野黨）沒來，就開了。” 金浯洙的聽證會於26日舉行，但朝野議員之間的心理戰已經蔓延到距離身體沖突只有一步之遙的程度，最終沒能舉行，文在寅要求以31日為期限重新提交聽證報告。國民力量黨表示：“只有再次舉行聽證會，才能通過聽證報告。”但共同民主黨強行單獨通過。 國民力量黨表示強烈反對。該黨法司委委員們表示：“共同民主黨的單方面行為超越傲慢和獨斷，展示了議會獨裁的精髓，因為文在寅政權‘無道’‘無法’的形態，大韓民國的法治遭到抹殺，公正的正義就此失去了立足之地。”

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