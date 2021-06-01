古裏亞秘書長：“房價-家庭負債-老齡化是韓國的不安因素”. June. 01, 2021 07:30. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 從2006年開始擔任經合組織(OECD)秘書長職務的墨西哥出身的安赫爾•古裏亞(72歲•照片)將于1日卸任。作爲OECD最長壽的首腦，他在上個月28日(當地時間)接受韓國駐法國媒體的視頻采訪時，逐一發表了即將卸任秘書長的感想和15年來感受到的有關韓國的意見。繼任者是澳大利亞前預算部長馬蒂亞斯•科曼(51歲)。 古裏亞秘書長評價說，作爲OECD秘書長經曆的韓國是“最具戲劇性變化的國家象征”。他表示，“韓國在半導體、信息技術(IT)、人工智能(AI)等很多領域的發展給人留下了深刻的印象”，“經常對很多政府說，‘韓國值得驕傲，應該共享其秘訣’。” 古裏亞秘書長接著對韓國的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防疫也給予了比較寬容的評價。他笑著說：“韓國成功管理了新冠病毒大流行，其結果在明年的經濟展望中也會取得不錯的成績”，“希望共享韓國的秘訣。” 但他補充說：“(新冠病毒大流行以後)到經濟複蘇變得明確爲止，不要停止刺激經濟。經濟扶持政策的時機非常重要。”另外，對于目前停留在10%的韓國疫苗接種率，他表示憂慮稱：“一般疫苗接種率較低的國家確診患者數量較多，而韓國疫苗接種速度緩慢，確診患者數量較少，是一個特殊的組合。” 他強調稱：“雖然新冠病毒的擴散規模小，可以爭取時間，但現在提高疫苗接種率真的很重要。”他表示，“大家都安全之前，誰也不安全”，“發達國家應向發展中國家提供疫苗供應、采購資金、疫苗生産設施建設等全方位支持。” 古裏亞秘書長指出，韓國經濟的不穩定因素包括“房地産”、“家庭負債”、“社會老齡化”等。他表示：“房價問題和非政府或企業的‘家庭’負債令人擔憂。”他接著說，“低生育高齡化導致生産效率低下”，“人們越來越月長壽，工作時間也越來越長，因此工作的形態、環境、條件都發生了變化，這也是一大挑戰。” 古裏亞秘書長提出的解決方法是“擴大保育基礎設施”。他說：“爲了讓女性生産後也能繼續工作，應該集中投資于日托中心(保育設施)”，“爲了提高生産效率，迫切需要支持生育女性的再教育、提高業務能力的政策。” 他指出，今後人類要鬥爭的最大敵人是“氣候變化”。他強調表示，“現在我們的第一義務是與新冠病毒作鬥爭”，“但更重要的義務是爲了未來一代，必須克服全球氣候變暖問題。” 他接著強調說：“我從老早開始就一直說，應該對碳制定高額的價格”，“應該靈活運用碳稅、排放權交易制度，同時應該中斷政府對化石燃料産業進行補貼的方式。只有這樣持續增長才是可能的。”古裏亞秘書長表示：“15年來，最有意義的事情不是單純的增長，而是爲了‘質的增長’，即消除財富兩極化，一直以來都十分重視包容性增長。”

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