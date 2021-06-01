“PSG波切蒂諾主教練將辭職”. June. 01, 2021 07:31. by 李元洪 bluesky@donga.com. 據悉，傳聞將重返孫興慜(29歲)效力的托特納姆熱刺隊的巴黎聖日耳曼隊(PSG)主教練毛裏西奧•波切蒂諾(49歲•照片)表明了辭意。 31日，足球專門媒體《進球網》報道稱，波切蒂諾教練表明了離開PSG的意向。據悉，波切蒂諾想要離開的原因是，因歐足聯(UEFA)冠軍聯賽4強出局等未能達到球隊預期的成績以及限制引進球員等相關的主教練權限等，與俱樂部之間産生了不和。 波切蒂諾教練的下一站極有可能是熱刺隊和皇家馬德裏隊(皇馬)。托特納姆熱刺隊已經與波切蒂諾主教練進行了接觸。2014年至2015年在托特納姆熱刺隊執掌教鞭的他，充分了解現有球員的優缺點，只要回歸就能很快適應。但是熱刺隊的戰鬥力減弱等是絆腳石。 皇馬依然擁有世界最高水平的球員，因此可以期待取得最好的成績。據悉，除了波切蒂諾主教練外，皇馬還把前國際米蘭隊主教練安東尼奧•孔蒂、二線隊主教練勞爾•岡薩雷斯等人列入候選名單。目前PSG與波切蒂諾的合同期限還剩下1年，如果對方要求巨額違約金，波切蒂諾的行動勢必會受到阻礙。

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