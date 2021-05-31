“美國經濟增長3~4個百分點時，世界經濟增長1個百分點左右”. May. 31, 2021 07:14. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 有預測稱，5.9萬億美元規模的經濟扶持(刺激)政策及基礎設施投資計劃等喬•拜登美國政府的財政支出擴大，將使包括美國在內的世界經濟增長率最多提高1個百分點。 據韓國銀行30日公布的《拜登政府財政政策對美國和世界經濟增長的影響》報告，經合組織(OECD)推測，如果美國的財政擴大導致美國經濟增長率提高3~4個百分點，世界經濟增長率將上升1個百分點左右。從國家來看，歐元區、中國和日本的增長率將提高0.4%至0.5個百分點。 從今年3月開始執行1.9萬億美元規模的經濟刺激政策的拜登政府，爲支援新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)損失和大規模基礎設施投資，正在推進在未來10年內擴大5.9萬億美元規模的財政支出。報告解釋說：“如果美國經濟增長勢頭擴大，將通過全球貿易及投資擴大等，對其他國家産生積極影響。”但同時報告也指出，“拜登政府的財政急劇擴大可能會引發通貨膨脹，並導致民間投資萎縮等副作用，因此有必要多加注意。”

한국어