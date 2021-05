飽含手溫的如畫般的電影溫暖地傳播開來. May. 31, 2021 07:15. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 26日在韓國上映的動畫電影《煙囪小鎮的普佩爾(Poupelle of Chimney Town)》制作時間長達10年之久。2016年在日本率先發表了同名畫冊。乍一看像是根據畫冊改編的電影,但事實並非如此。電影制作人兼畫冊作家西野亮廣(41歲)在接受《東亞日報》采訪時表示:“2011年首先寫了電影劇本。畫冊是電影的衍生産品(spin-off)。” 不是以先原作、後衍生産品,而是以先衍生産品、後原作的方式進行,這一點非常獨特。他說:“從電影的情況看,故事情節達到趣味性需要一定的時間。但是畫的魅力在1秒鍾內就能傳達。要想吸引非粉絲的眼球,就需要畫的力量。” 如他所願,畫冊大受歡迎。在日本銷量約70萬冊,成爲暢銷書。很多人認爲抒情插圖特別漂亮。這得益于他獨創的工作方式。他說:“曆經4年,共與33名作家攜手制作了畫冊。”當他完成故事和粗略的素描後,其他作家就會開始畫細節圖,制作費則由衆籌籌集。他想讓觀衆在電影裏也能感受到溫暖,所以突出了用手作畫的感覺。去年在日本上映的該電影吸引了180萬名觀衆。 並不是單純因爲畫得好,書和電影才賣得好。他積極利用了日本的收費會員制社交網絡服務(SNS)“在線沙龍”。在線沙龍訂閱人數位居第一(6.5萬名)的他果斷放棄了著作權,免費向粉絲們發放了畫作。粉絲們利用這些,在日本各地舉行了畫冊展示。2019年,更是在法國巴黎埃菲爾鐵塔舉行了日本作家中的首次畫冊展示。 去年電影上映時,因新冠肺炎疫情電影院街被撤走後,他在保育院等地招募希望觀看電影的孩子,同時通過SNS連接了想要送給他們電影票作爲禮物的成年人。該影片口碑良好,得到了來自世界40家發行公司的出口邀請。 事實上,他從19歲開始作爲笑星活動,擁有特殊的經曆。懷著“想挑戰能夠超越語言障礙的領域”的想法,在29歲那年他成爲了畫冊作家。但由于當時衆籌尚未大衆化,一度被當作詐騙犯,在日本被烙上了“非好感藝人”的烙印。一提起夢想就會遭到嘲笑的《煙囪小鎮的普佩爾》世界反映了作者的經驗。他說:“希望能在新冠疫情中盡最大努力爲所有有夢想的人加油,因此沒有推遲上映日期。我很榮幸能在娛樂世界中的亞洲領袖韓國上映電影。”

