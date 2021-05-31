豐田確保充足零部件，4月業績創曆史新高. May. 31, 2021 07:14. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 日本豐田汽車今年4月份的銷量創下了4月曆史最高業績。有分析認爲，最近隨著全球經濟的恢複，主要汽車企業的業績正在好轉，但其中豐田的業績最爲突出。 豐田方面28日表示，4月份的銷量爲85.9448萬輛。與去年4月的42.3302萬輛相比增加了103%。與前一年同期相比，銷量連續8個月保持增長。此前的3月銷量爲98.2912萬輛，創下了自1937年公司創立以來的最高業績。得益于此，今年1~4月的銷量爲331.9572萬輛，比去年同期增加了33.4%。 豐田之所以嶄露頭角，是因爲其在應對車載半導體不足問題上表現出了很強的實力。豐田只在美國、加拿大、捷克的工廠因半導體不足而經曆了生産中斷和減産，在日本、中國、東南亞、中南美、非洲等大部分地區的工廠仍在正常生産。日本國內工廠因受到當地半導體企業“Renesas”3月工廠火災的影響，計劃在6月中斷兩處工廠的生産。 豐田過去每次需要零部件時都會訂購並得到供貨，但2011年經曆東日本大地震後改變了戰略。之前豐田不需要承擔零部件庫存，因此被認爲是有效的管理方式，但是以東日本大地震導致豐田工廠和零部件公司的生産全部停止爲契機，有人提出有必要提前准備至少幾個月的生産量。 每件零部件都引進了1~4個月具備充足庫存的采購體系，並與零部件合作企業詳細共享中長期生産計劃。配件公司可以克服可能承擔庫存的負擔，穩定地增加産量。汽車業界認爲這是豐田擺脫半導體難關的秘訣。 在美國和中國的需求逐漸恢複的情況下，尤其在中國與其他公司相比取得了不錯的成果，也産生了影響。豐田今年1月至4月在美國售出84.2377萬輛，同比增長45.1%；在中國售出63.3849萬輛，成功增加53.2%。同期，現代汽車集團在美國的銷量增加了41.8%，但在中國僅增加了5.5%。豐田在中國的銷量從2019年開始逆轉了日本國內的銷量，在豐田的主要市場業績中，中國繼美國之後上升到了第二位。 日産、本田等日本的其他整車企業也表現出了大幅改善業績的趨勢。日産4月在全世界售出35.8656萬輛，比去年4月增加了65.1%。以産量代替銷量的本田也在4月份在全世界生産了41.4532萬輛，比去年同期增加了94.8%。

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