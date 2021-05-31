摘下口罩迎來長假，美國3700萬人“報復性旅行”. May. 31, 2021 07:15. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國從當地時間28日起進入陣亡將士紀念日（31日）長假，佛羅裏達州邁阿密南海灘。海邊享受陽光的人人潮湧動。主要街道直到深夜都是不夜城，露天酒吧和餐廳座無虛席。很難找到戴著口罩的人。這是《邁阿密先驅報》等當地媒體通過視頻報道的休假場景。 迎來長假，美國全國的療養地擠滿了遊客。完成新冠疫苗接種的美國人大舉踏上旅行之路，使機場和道路擁擠不堪。不但是受新冠疫情影響去年3月開始的封鎖令等日常限製被取消，戴口罩的義務事實上也被解除，美國人在第一個長假裏爆發了旅遊欲望。 根據美國運輸安全管理局統計，27日有185萬人乘坐飛機，28日達到196萬人，創下了新冠大流行病期間的最高值。每天乘坐飛機的人數單日超過190萬，是自去年3月以來的第一次。由於現在海外遊客還不多，雖然沒能達到2019年的250萬名的水平，但國內遊客的活動已經恢復到了正常水平。美國運輸安全管理局曾表示，針對這一情況，將招聘6000名新職員。 據美聯社報道，迪斯尼樂園所在的東南部代表性療養地奧蘭多，機場利用率恢復到新冠疫情以前的90%。佛羅裏達州德萊海邊的“克萊恩海灘屋”經理卡什·巴雷斯特瑞說：“雖然現在進入淡季，但訪問人數並未減少。”酒店住宿費上月平均上漲8%，本月又上漲了9%。機票也在上個月上漲了10%，反映了需求。需求量突然增加，有些人找不到租賃汽車而急得直跺腳。 據全美汽車協會推算，在此次休假期間前往50英裏以上旅行地點的美國人將達到3700萬人。據汽油價格分析企業“GasBuddy”預測，美國人在為期四天的休假期間用於汽車旅遊的燃油費將達到47億美元（約合5.24萬億韓元）。全美汽車協會發言人珍妮特·麥基表示：“業界稱之為‘報復性旅行’，用掉了（此前沒能使用的）富余資金和帶薪休假，將會出現更多的旅行和更大的消費。” 美國國土安全部長馬略卡斯28日在接受美國廣播公司（ABC）電視臺采訪時表示：“目前正在就國際旅行所需的疫苗護照進行縝密研究。”如果建成疫苗護照系統，接種疫苗者的海外旅行很有可能獲得自由。但是，對此的詢問接連不斷後，國土安全部解釋說：“這意味著美國人正在尋找可以快速進入其他國家的方法，聯邦（政府）沒有關於疫苗護照的權限。”

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