“要提高疫苗接種率”……預料之外的獎勵：15億韓元的公寓、17億韓元的彩票. May. 31, 2021 07:15. by 趙鍾燁, 金祺容 jjj@donga.com,kky@donga.com. 各國都在為提高新冠病毒疫苗的接種率竭盡全力，作為接種獎勵，甚至出現了價值15億韓元的公寓。像彩票一樣用抽中巨額現金支付的事例也層出不窮。 據香港《南華早報》29日報道，信和集團、華人置業集團等香港房地產財閥企業在前一天共同表示，為鼓勵接種新冠疫苗，將提供獎品。一等獎為面積42平方米（約12.7坪）的新公寓，價格為1080萬港幣（約合15.5億韓元）。活動截止日期為9月1日，通過抽簽進行。應征對象是兩次接種新冠疫苗的18歲以上香港市民。此外，還將通過抽簽向20人分別獎勵10萬港幣（約合1400萬韓元）。 香港擁有所有成年人都能接種的疫苗，但由於強行實施《國家保安法》（香港保安法）等，居民不信任政府，香港全體750萬人口中只有12.6%接種了疫苗。據分析，香港特區行政長官林鄭月娥上周表示將排除直接提供現金或實物的獎勵措施後，出現了由民間提供獎品的方式。《南華早報》稱：“提供公寓對於住房嚴重不足的香港具有特殊意義。” 疫苗大有富余、但接種速度緩慢的美國，出現了像彩票中獎一樣發放巨額獎金的州。據《洛杉磯時報》等媒體報道，加利福尼亞州將在下個月15日，以接種一次以上疫苗的加利福尼亞居民為對象進行抽獎，向中簽的10人發放150萬美元（約16.7億韓元），向其他30人發放5萬美元（約5570萬韓元）。中獎獎金從州政府稅收中支付。 22歲的阿比蓋爾·伯根斯克26日在美國俄亥俄州中了名為“疫苗一百萬（Vax a Million）”的疫苗彩票，獲得了100萬美元（約合11億韓元）。在今後4周時間裏，每周會有一名中獎者出現。紐約州和馬裏蘭州也為疫苗接種分別拿出了500萬美元（約合56億韓元）和40萬美元（約合5億韓元）的最高獎金。紐約市則將四年製公立大學的全部學費和生活費作為獎品。 這種“疫苗福利彩票”正在產生實際效果。美國俄亥俄州公布中獎金額後，本月13日至19日的一周裏接種者約為12萬人，比前一周（9萬人）增加了33%。 最近在新冠疫情嚴重的泰國，出現了小牛的獎品。據路透社等媒體報道，在泰國北部清邁州的麥昌地區，決定從6月第一周開始的24周，每周在接種疫苗的居民中抽出1人贈送1頭小母牛。在這一地區，一頭小牛的價格為1萬銖（約36萬韓元）左右。據當地行政負責人介紹，該地區人口約為4.3萬人，此前有過不信任疫苗的氛圍，但當傳出小牛作為獎品的消息後，優先接種對象中有4000多人預約了接種。 相反，也出現了未接種疫苗遭受損失的情況。據美國廣播公司稱，將於下月在美國佛羅裏達州聖彼得堡舉行的搖滾組合“少年瓶裝火箭”演唱會門票，接種疫苗者只需18美元（約2萬韓元），而未接種疫苗的人需要支付高達56倍的1000美元（約112萬韓元）才能購買。沙特阿拉伯決定禁止未接種疫苗的人赴聖地朝覲，並限製使用大眾交通工具。

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