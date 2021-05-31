“印度+英國”新冠變異病毒在越南蔓延. May. 31, 2021 07:15. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 越南發現了分別在印度和英國發現的變異病毒結合而成的新冠變異病毒。 越南衛生部29日表示，發現了結合分別在印度和英國發現的變異病毒特性的新冠變異病毒。當地媒體《越南快報》報道說，最近以越南確診的患者為對象對遺傳基因堿基序列進行分析的結果，至少從4人身上發現了新的變異病毒。 據越南衛生部介紹，在研究室培養新的變異病毒，結果發現其復製速度非常快，傳播力比目前已知的變異更強。越南衛生部長阮青龍表示：“這種新型變異病毒正通過空氣迅速擴散。這種新型變異病毒可以解釋短時間內越南各地新增新冠患者的原因。” 據國際統計網站“世界實時統計”消息，截至4月底，越南新增新冠確診患者只有10人左右，但到本月25日已激增至369人。越南累計新冠確診患者也從本月初的3000人增加到29日的6856人。

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