韓國每3戶家庭中就有1戶是單人家庭. May. 31, 2021 07:15. by 李智雲記者•李美智記者 easy@donga.com,image@donga.com. 單人家庭(1人家庭)正在快速增加。在全體中所占比率在5年內增加了近10個百分點，三戶人家中就有一戶是“我一個人的家庭”。再加上一半的20多歲年輕人積極看待“單身代替結婚”，預計單人家庭會繼續增加。 30日，據大韓民國女性家族部對全國1.0997萬戶家庭進行調查發表的“第4次家庭實態調查結果”，去年國內1人家庭的比率增加到了全體的30.4%。考慮到2015年調查時的21.3%，短短5年間增加了9.1個百分點。2010年同一調查中，這一比例爲15.8%。也就是說，10年間增長了近2倍，增速也在加快。 也就是說，由夫婦和子女組成的家庭正在減少。據統計，一直以來在韓國社會被視爲“標准家庭”的夫婦和未婚子女組成的家庭比重到2020年達到31.7%。僅在5年前，這一比例還高達44.2%。但時隔5年，這一數字與單人家庭幾乎沒有什麽差別。 這導致了每戶家庭家庭人口數的減少。每戶家庭的家庭人口數從2015年的平均2.8名減少到2020年的2.3名。據預測，在2023年實施的第5次調查中，單人家庭的比率將超過由夫婦和子女組成的家庭。首爾女子大學社會福利系教授鄭在勳(音)表示：“隨著雇傭不安的增加和女性的社會參與度的上升，原有的家庭觀已經不再有效”，“應該將以家庭爲中心的福利政策轉變爲以個人爲中心。”

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