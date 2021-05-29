三星邀請兩大勞總前委員長…分公司人事組長參加勞資相生講座. May. 29, 2021 07:03. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星集團28日表示，邀請前韓國勞動組合總聯盟委員長金東萬和前全國民主勞動組合總聯盟非常對策委員長白順桓，在京畿龍仁市三星人力開發院進行了勞資相生講座。三星所有分公司的人事組長聽了講座。 他們評價了最近社會變化和過去一年三星勞資關系的變化，並討論了今後設定理想的勞資關系的方案。三星電子副會長李在镕去年5月宣布勞資關系發生變化後，三星曾邀請經濟社會勞動委委員長文成賢聽取社長團的演講。

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