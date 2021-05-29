伍茲：“現在最大的目標是能自己走路”. May. 29, 2021 07:03. by 李憲宰 uni@donga.com. “現在最大的目標是能自己走路。” 今年2月因翻車事故雙腿嚴重受傷的“高爾夫皇帝”泰格•伍茲(46歲•美國)時隔約3個月首次接受媒體采訪，公開了自己的近況。 伍茲28日在接受美國高爾夫專門媒體《高爾夫摘要》采訪時表示，“此前因傷勢較多，所以對康複非常了解。但是這次的康複是我經曆過的最痛苦的事情。” 包括15個大滿貫賽事冠軍在內，在美國職業高爾夫(PGA)巡回賽上共獲得82個冠軍的伍茲在職業生涯中一直飽受大大小小的傷病困擾。因腰部受傷，他先後5次登上手術台，左膝也動過5次刀。 但是2月在美國加利福尼亞州洛杉矶附近發生的翻車事故，導致他受傷的嚴重程度無法與之前相比。當時他的右腿胫骨和小腿骨嚴重骨折，目前還無法預測何時能回到球場。最近與患有骨髓炎的10歲少女露娜•佩羅內一起拍攝的照片中，伍茲依然是拄著拐杖。 對于該媒體提出的“你認爲能再次打高爾夫”的問題，他並沒有立即做出回答。相反，他說：“每天都在接受物理治療，忙得不可開交。堅持不懈地熱衷于康複。現在面臨的課題是何時能自己走路。” 但他仍然在燃起東山再起的意志。堪稱一生對手的菲爾•米克爾森(51歲•美國)在最近舉行的大滿貫賽事PGA錦標賽上獲得曆屆最高齡冠軍時，伍茲在自己的社交網絡服務(SNS)賬號上向他表示祝賀，並寫道：“這給了我很大的刺激。”他在接受該媒體采訪時表示：“得到了高爾夫界內外人士的很多支持。對我來說意義太大了。這給了我很大的幫助。”

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