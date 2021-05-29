鄭義溶：“美國向韓軍提供疫苗援助，與聯合軍演一碼歸一碼”. May. 29, 2021 07:03. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韓國外交部長鄭義溶明確表示，美國向韓國軍隊提供新冠疫苗的援助，與重啟韓美聯合軍事演習問題無關。 鄭義溶28日在出席國會外交統一委員會全體會議時，在回答國民力量黨議員金碩基“韓國政府以新冠疫情為由不搞軍事演習，是否因此美國才向韓國軍隊提供疫苗？”的問題時表示：“不是那麽回事，與提供疫苗無關，韓美聯合軍演的時間、規模、方式將由軍方之間磋商決定。” 分析認為，鄭義溶的回答否認了預定8月舉行的韓美聯合軍演與美國提供疫苗的關聯性，將重點放在縮小軍演規模的可能性上。韓國總統文在寅也在25日舉行的朝野五黨代表座談會上表示：“因為新冠疫情，很難舉行大規模軍演。” 鄭義溶在回答國民力量黨議員樸振“是否就向韓國軍隊提供疫苗援助事先有過討論？”的問題表示：“在舉行首腦會談之前，我聽到的解釋是，拜登總統將在首腦會談中直接提及，美國幾乎是在最後階段決定的。” 當天，鄭義溶就東京奧運會組委會在網站地圖上將獨島標記為日本領土一事表示：“絕不容忍日本國內在獨島問題上的錯誤行動。將盡可能采取強有力的應對措施。”

한국어