“韓國人”羅健兒，SNS上的文字也是用韓文寫的. May. 29, 2021 07:04. by 兪載泳 elegant@donga.com. 2018年以特別歸化入籍獲得韓國國籍的職業籃球KCC隊的羅健兒(32歲•199公分•照片•原名裏卡多-拉特裏夫)在自己的社交網絡服務(SNS)上首次展示了熟練的韓語寫作實力。爲了參加6月舉行的國際籃球聯盟(FIBA)亞洲杯預選賽，25日加入韓國國家男子籃球隊訓練的羅健兒27日晚在自己的SNS上上傳了與10名國家隊隊友的合影，並用韓文寫道：“我的新綽號是‘captain’健兒，太棒了！。”嚇一跳的朋友發帖問“是誰寫的”，羅健兒馬上回複說“我自己”。一位粉絲發來加油信息說：“用韓語寫的，太感動了。” 以新任主教練趙相賢體制首次召集的國家隊隊長是李大成(30歲•Orion隊)。這被解讀爲，與李大成關系密切的羅健兒決心幫助李大成，努力發揮副隊長的作用。在美國大學籃球1部戴維森大學效力的李賢重、高麗大學河潤基、龍山高中呂俊碩等年輕血液大舉加入的國家隊中，羅健兒的年齡最大。李大成加入訓練後，羅健兒也毫不吝啬地每天給後輩們買咖啡。KGC的冠軍主角全聖賢也在SNS上上傳了羅健兒買咖啡的照片，表達了“感謝健兒哥”的心意。 羅健兒在2012~2013賽季首次登上韓國職業籃球舞台，在9個賽季中場均能得到19.0分和10.9個籃板球。本賽季帶領球隊獲得常規賽冠軍和總決賽亞軍的羅健兒14日決定與KCC隊再同行3年。羅健兒的愛國心沒有改變，盡管去年飽受種族歧視性惡性留言和辱罵，但他仍然表示“愛韓國”。

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