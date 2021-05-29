尹昊重：“第二次追更將對韓國經濟起到特級潤滑油的作用”. May. 29, 2021 07:04. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 執政圈內出現了爲克服新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情導致的經濟萎縮，有必要制定第二次追加更正預算(追更)的聲音。 共同民主黨院內代表尹昊重28日在最高委員會議上表示：“在昨天(27日)的國家財政戰略會議上，黨政青面對面地討論了財政運營基調”，“如果順利地接種新冠狀肺炎疫苗，順應放寬保持社交距離等國民日常生活和經濟活動恢複的步伐，制定第二次追加更正預算，將對我國經濟起到特級潤滑油的作用。”此前，政府曾于3月編制了14.9萬億韓元規模的追加更正預算，以支援小工商業者、雇用弱勢群體。 尹院內代表表示：“在新冠病毒危機中，韓國經濟一直保持良好狀態，財政的作用很大”，“不僅是明年的財政，在下半年的經濟運營上，我們期待政府的包容性擴張財政政策。”文在寅總統27日在國家財政戰略會議上也表示，“雖然要求擴張性財政政策的意見和重視財政健全性的意見存在分歧，但至少到明年爲止，爲了切實的反彈和消除新冠疫情差距，有必要維持擴張財政基調。” 隨著黨政一致強調擴張財政，企劃財政部也傾向于追加更正預算。企劃財政部第一副部長李億沅當天在政府首爾大廈召開的“中央緊急經濟對策本部會議”結束後在記者會上就編制追加更正預算表示，“爲了讓韓國經濟回歸到正常發展軌道上來，需要更快、更強的恢複”，“危機過程中損失集中于低收入、弱勢群體等，民營經濟的困難正在繼續。”

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